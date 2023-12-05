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ЗСУ показали зворушливий ролик до Дня Збройних сил і святого Миколая, створений волонтерами

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ЗСУ показали зворушливий ролик до Дня Збройних сил і святого Миколая, створений волонтерами

Війна в Україні / Колаж / Фото: ТСН.ua

Відеоролик знято в межах кампанії з інформаційної підтримки Збройних сил України.

Збройні сили України опублікували на своїй сторінці у Facebook зворушливий відеоролик – привітання з Днем ЗСУ та святого Миколая, які з цього року святкуються разом.

«Цього року українці вперше відзначають разом два свята – День Збройних Сил України та Святого Миколая. Цей факт надихнув авторів відеоролика на створення теплої та доброї історії, в якій діти дякують своїм рідним – захисникам і захисницям, та просять захистити наш спільний дім – Україну, і, звісно, Святого Миколая: «Щоб подаруночки приніс» :))» – йдеться у дописі.

В ЗСУ повідомляють, що відеоролик знято в межах кампанії з інформаційної підтримки Збройних сил України. Його створили на волонтерських засадах українські компанії та митці.

Ролик транслюватиметься також на українських телеканалах та в кінотеатрах.

Дата публікації
Перегляди
364
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