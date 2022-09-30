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У ЗСУ показали, як окупанти дають драпака з Лимана (відео)

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У ЗСУ показали, як окупанти дають драпака з Лимана (відео)

Фото: Pexels

У Сухопутних військах ЗСУ показали жалюгідну втечу росіян на Лиманському напрямку.

На опублікованому відео видно, як десятки окупантів намагаються врятуватися і тікають лісами на Лиманському напрямку на Донбасі. За попередніми оцінками, там окупанти могли опинитися в оточенні.

Відповідне відео показали у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.

"На відео, ймовірно, "тактичне перегрупування" окупаційних військ на Лиманському напрямку", - йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, раніше в Мережі показали відео, як росіяни дають драпака від ЗСУ, покидаючи побратимів і техніку.

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