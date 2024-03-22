ЗСУ поки не можуть отримати перевагу на війні: командувач Сухопутних військ пояснив, чому

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк зазначив, що наразі не можна сказати, що на фронті сповільнюється наступ окупаційних військ Росії, навпаки – ворог продовжує наступальні дії.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Це (наступальні дії - ред.) в принципі очікувано, тому що Росія не може дати собі можливості втратити перевагу на полі бою. А тільки сповільнення їх дій дасть нам можливість перехопити ініціативу. Тому вони роблять все можливе і неможливе, використовуючи всі ресурси, які є, щоб продовжувати наступальні дії", - зазначив він.

За словами Павлюка, наступ ворога продовжується на Лиманському і Бахмутському напрямках. Також не сповільнюється наступу на Авдіївському напрямку.

"Те, що немає таких успіхів, як РФ мала тоді при Авдіївці. Деякі мають тактичні дії, які мають невеличкий успіх на тому чи іншому напрямку. Точно так само і ми проводимо відповідні наступальні дії, відновлюємо позиції, захоплюємо також їхні позиції, відновлюємо свої. Йде поки що позиційна війна, поки що переваги ми не можемо здобути. На жаль, противник має більший ресурс. Але всьому свій час", - пояснив Командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Він також додав, що Росія продовжує терор місцевого населення. Це чітко показують удари по Сумщині, де в рази збільшилися й артилерійські й авіаудари. Попри те, що жодних наступальних угрупувань противник на цьому напрямку не створює, удари завдаються по цивільному населенню, щоб залякати людей.

"Звичайний терор, інакше вони не вміють. На жаль, у нас немає переваги в повітрі. Щойно вона з'явиться – ми зробимо все, щоб російська авіація не могла підлетіти до кордонів і завдавати ударів", - резюмував Олександр Павлюк.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Є загроза повторного наступу росіян! | Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ ЗСУ

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