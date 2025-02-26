ЗСУ покращили ситуацію під Покровськом: звідки вибито ворога

Ця перемога дозволила ЗСУ покращити свої тактичні позиції та не допустити подальшого просування ворога на цьому напрямку.

На Покровському напрямку Збройні сили України успішно вибили російських окупантів із села Котлине на Донеччині.

Про це повідомили у пресслужбі 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ.

“Січеславські десантники взяли під контроль населений пункт Котлине. Під час штурмових відновлювальних дій наші воїни зачистили населений пункт та змусили противника відступити”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти планували використати цей населений пункт для виходу на трасу Покровськ-Дніпро, тому ворог кинув туди значні сили.

Однак українські військові та суміжні підрозділи не дозволили загарбникам закріпитися у селі та вибили їх за його межі.

Нагадаємо, українські військовослужбовиці розповіли про ситуацію на лінії фронту та про те, чого зараз бракує в ЗСУ.

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