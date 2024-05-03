ЗСУ покращили тактичні позиції в районі Серебрянського лісництва - ISW

Українські Збройні сили нещодавно покращили свої тактичні позиції у районі Серебрянського лісництва, що на Луганщині - на Лиманському напрямку.

Про це йдеться у новому звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що упродовж 2 травня російські війська продовжили наступи вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна. Тим часом українська армія нещодавно досягла успіхів на південь від Кремінної.

Аналітики ISW з посиланням на представника українського Хортицького угруповання військ підполковника Назара Волошина повідомляють, що Сили оборони нещодавно покращили свої тактичні позиції у районі Серебрянського лісництва, що на південь від Кремінної.

На цій ділянці фронту тривали бойові дії. Зокрема, на північний схід від Куп'янська - в районі Синьківки та на схід - в районі Петропавлівки; на захід від Кремінної - в районі Тернів, Ямполівки та Торського, а також на захід від Сватового - в районі Копанки.

Луганська область. Карта боїв ISW.

Як повідомлялося, окупанти прорвалися до Очеретиного на Авдіївському напрямку. Росіяни кинули на штурми населеного пункту до чотирьох бригад. Збройні сили України ввели резерви для стабілізації ситуації.

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