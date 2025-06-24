ЗСУ покращили позиції на межі Харківської та Донецької областей

Воїни 3 ОШБр закріпились на нових позиціях біля селища Рідкодуб / © Getty Images

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Українські військові з 3 ОШБр провели успішну операцію біля селища Рідкодуб, що на межі Харківської та Донецької областей. Наші бійці дали гідну відсіч окупантам та вибили їх з позицій.

Про це повідомили в 3-й окремій штурмовій бригаді.

Розбили ворожий взвод

Бійці з Третьої штурмової не просто тримають оборону, а й просуваються вперед. Під час рейдово-ударних дій їм вдалося повністю розбити цілий взвод російських окупантів з 283-го мотострілецького полку. Наші воїни зачистили ворожі окопи та міцно закріпилися на нових позиціях.

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Покращили положення на напрямку

Завдяки зусиллям 3-ї роти «Karakurt Colony» 2-го механізованого батальйону українські сили змогли покращити своє тактичне положення на цьому напрямку. Тепер нашим бійцям буде легше контролювати ситуацію та відбивати подальші атаки ворога.

Ситуація на фронті залишається складною

Наші військові зазначають, що ворог не полишає спроб штурмувати по всій лінії фронту. Проте Третя штурмова бригада не лише мужньо стримує натиск окупантів, але й проводить успішні контратаки, допомагаючи сусіднім підрозділам.

Нагадаємо, за останніми даними, російські війська здійснили просування на декількох ділянках фронту. Ці зміни в лінії зіткнення спостерігаються в Донецькій і Запорізькій областях.