ЗСУ поки не можуть йти у наступ: аналітик DeepState назвав головну проблему

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Реклама

Українська армія на поточному етапі війни не має можливості проводити масштабні наступальні операції. Головна проблема полягає не стільки в самому прориві, скільки в нездатності втримати звільнені або зайняті території у довгостроковій перспективі.

Про це заявив співзасновник аналітичного проєкту DeepState Роман Погорілий в інтерв’ю «Комерсант Український».

За словами аналітика, досвід бойових дій, зокрема операція на території РФ, чітко продемонстрував слабкі місця у плануванні наступальних дій без достатніх резервів.

Реклама

«Говорять про наступи. От не можемо ми сьогодні наступати, не можемо. Навіть якщо вийде, ми не можемо втримати. Курськ це показав. Навіть при геніальних планах наступальних дій ми не втримали», — наголосив Погорілий.

Він підкреслив, що ворог має перевагу в ресурсі, який дозволяє йому з часом повертати втрачені позиції.

«Рано чи пізно росіяни накопичать свої ресурси, свої сили», — додав експерт.

Погорілий вважає, що зараз пріоритетом має стати не звільнення територій будь-якою ціною, а ефективна оборона та максимальне виснаження противника.

Реклама

«Зараз необхідно зосередитися на тому, щоб знищувати росіян. Знищувати в обороні. Навчитися не втрачати своїх людей. Навчитися накопичувати, застосовувати ресурси, щоб вони були в достатній кількості у наших бійців на фронті», — зазначив співзасновник проєкту.

Погорілий також розкритикував риторику щодо необхідності наступу в умовах дефіциту особового складу. За його словами, навіть елітні підрозділи зараз змушені виконувати оборонні функції.

«А оці заяви наступати, звільняти, коли у нас немає людей, щоб тримати оборону… Якщо це аргумент насичувати особовим складом штурмові війська, то штурмові війська у нас сьогодні не наступають», — резюмував аналітик.

Нагадаємо, колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що контрнаступ українських сил у 2023 році зірвався через нестачу ресурсів.

Реклама

За його словами, план операції, розроблений за участю партнерів із НАТО, передбачав концентрацію значних сил для удару в напрямку частково окупованої Запорізької області з подальшим просуванням до Азовського моря. Такий сценарій мав би перерізати сухопутний коридор, який російська армія використовувала для забезпечення Криму, та створити ефект тактичної несподіванки.

Втім, як зазначив Залужний, необхідної концентрації сил досягти не вдалося. Українські підрозділи були розосереджені на широкій ділянці фронту, що, за його оцінкою, суттєво зменшило їхню ударну спроможність. Він також зауважив, що контрнаступ зазнав критики з боку військових експертів через надмірну амбітність і запізнілий старт, що дало російським військам час укріпити оборону.