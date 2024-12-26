ЗСУ полонили громадянина Єгипту на Торецькому напрямку, який воював на боці РФ

На Торецькому напрямку російські окупанти продовжують безуспішно атакувати позиції ЗСУ, але останній штурм особливо здивував українських військових. У складі групи штурмовиків був громадянин Єгипту, який здався в полон.

Про це повідомила пресслужба 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

Група окупантів, користуючись туманною погодою, спробувала наблизитися до позицій піхотинців 2-го механізованого батальйону 28-ї ОМБр. Українські військові зустріли їх шквальним вогнем, знищивши більшість ворогів.

Один із штурмовиків, як виявилося, вирішив здатися. Під час допиту з’ясувалося, що він є громадянином Єгипту. Через мовний бар’єр бійцям довелося пояснювати полоненому ситуацію жестами.

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Завдяки злагодженим діям українських військових та дронів Батальйону безпілотних систем вдалося повністю нейтралізувати загрозу: більшість штурмовиків знищено, а одного взято в полон.

Нагадаємо, що Торецьк у Донецькій області є важливою точкою для окупаційної армії РФ. Загроза захоплення міста російськими загарбниками залишається.