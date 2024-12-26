Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
ЗСУ полонили громадянина Єгипту на Торецькому напрямку, який воював на боці РФ

ЗСУ полонили громадянина Єгипту на Торецькому напрямку, який воював на боці РФ

Дата публікації
Перегляди
1356
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
ЗСУ полонили громадянина Єгипту на Торецькому напрямку, який воював на боці РФ

ЗСУ взяли у полон єгиптянина, який воював на боці РФ. / Фото: 28 ОМБр

Через мовний бар’єр бійцям довелося пояснювати полоненому ситуацію жестами.

На Торецькому напрямку російські окупанти продовжують безуспішно атакувати позиції ЗСУ, але останній штурм особливо здивував українських військових. У складі групи штурмовиків був громадянин Єгипту, який здався в полон.

Про це повідомила пресслужба 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

Група окупантів, користуючись туманною погодою, спробувала наблизитися до позицій піхотинців 2-го механізованого батальйону 28-ї ОМБр. Українські військові зустріли їх шквальним вогнем, знищивши більшість ворогів.

Один із штурмовиків, як виявилося, вирішив здатися. Під час допиту з’ясувалося, що він є громадянином Єгипту. Через мовний бар’єр бійцям довелося пояснювати полоненому ситуацію жестами.

Завдяки злагодженим діям українських військових та дронів Батальйону безпілотних систем вдалося повністю нейтралізувати загрозу: більшість штурмовиків знищено, а одного взято в полон.

Нагадаємо, що Торецьк у Донецькій області є важливою точкою для окупаційної армії РФ. Загроза захоплення міста російськими загарбниками залишається.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація