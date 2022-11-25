ЗСУ помстились російським окупантам за вбивство немовляти на Запоріжжі: лунали сильні вибухи

Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що ЗСУ помстилися росіянам за вбивство 2-денного немовляти на Запоріжжі. Сили оборони знищили установку С-300, якою росіяни обстріляли пологовий будинок.

Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

Іван Федоров повідомив, що після обстрілу пологового будинку в Запорізькій області, де загинуло 2-денне немовля, ЗСУ встановили місце установки, з якої росіяни випустили ракету. Артилерія завдала влучного удару та знищила ворожу зброю. Місцеві жителі спочатку чули два вибухи, а потім ще один - сильніший, це спрацювала детонація.

"Окупанти запанікували - розпочали обшуки, виводили мешканців з домівок, перевіряли телефони. Було чутно автоматні черги", - написав Іван Федоров.

Вбивство дитини в пологовому будинку

Російські терористи завдали ракетного удару по пологовому відділенню центральної районної лікарні міста Вільнянськ у Запорізькій області, де вбили немовля. Дитина встигла прожити на світі лише два дні, її життя забрали росіяни. Мати новонародженого залишилася живою.

Також у Вільнянську постраждало ще двоє лікарів. Один медик у важкому стані.

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