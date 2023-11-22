ЗСУ попередили про небезпеку російських артистів, які виступають для окупантів (відео)

Самі російські пропагандисти показали відео “прильоту” під час концерту в “ДНР”.
Українські військові порадили російським артистам, які незаконно перетинають кордон України та на тимчасово захоплених територіях розважають окупантів, поберегти здоров’я.
Про це йдеться в публікації в телеграм-каналі “СтратКом”.
Так, мова йде про російських артистів, які незаконно перетинають кордон нашої держави та приїжджають на тимчасово захоплені території розважати окупантів. Наприклад, з концертом до військових РФ нещодавно в Старобешево на Донеччини приїжджала співачка Поліна Меньших.
Артистка перед військовими злочинцями співала пісні, проте закінчити виступ їй не вдалося, оскільки в ДК, в якому зібралися окупанти, прилетіла ракета.
“СтратКом ЗСУ застерігає усіх російських артистів, танцюристів, коміків, акинів та скоморохів утримуватися від незаконного перетину українського кордону та виступів в зоні бойових дій перед озброєними угруповуваннями країни-агресора. Це може мати негативні наслідки як для репутації, так і для здоров’я. Піклуйтесь про себе”, - наголосили в “СтратКом”.
Пропагандистські канали опублікували відео з місця “прильоту”. На кадрах видно, що сцена повністю зруйнована. Стіни посічені уламками.
Нагадаємо, що українські військові помстилися російським окупантам у день ракетно-артилерійських військ РФ. ЗСУ накрили велике скупчення окупантів із 810-ї бригади морської піхоти.
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