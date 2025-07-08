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- Війна
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ЗСУ попередили про загрозу для жителів Миколаївської області
Влада Миколаївської області застерігає: узбережжя й акваторії можуть бути заміновані. Громадян просять не скупчуватися на пляжах і не виходити на воду.
У Миколаївській області ситуація з безпекою залишається складною — ворог дедалі частіше завдає ударів по цивільних об’єктах як уночі, так і вдень. В обласній військовій адміністрації наголосили: прибережні зони й акваторії можуть бути сповнені прихованих загроз, зокрема — мін.
Про це повідомила Сили оборони Півдня України.
Громадянам наполегливо рекомендують утриматися від скупчення на пляжах, у прибережній зоні та відвідування необстежених ділянок узбережжя. Також не рекомендовано вихід у море або лимани на будь-яких плавзасобах. Місцева влада просить не ігнорувати попереджувальні знаки та обмежувальні огорожі.
«Особливо наполегливо просимо утриматися від оприлюднення в соціальних мережах та ЗМІ інформації про місця скупчення людей у прибережних районах. Ці дані можуть бути використані ворогом як ціль для чергових атак», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в зоні відчуження Чорнобильської АЕС пролунав вибух, який зафіксували прикордонники біля кордону з Білоруссю. Як виявилося, на вибуховому пристрої, залишеному після російської окупації, підірвався кінь Пржевальського — рідкісний вид, акліматизація якого в Чорнобильській зоні стала одним із значущих досягнень природоохоронців.