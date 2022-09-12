ЗСУ поповнили обмінний фонд офіцерами РФ: експерт пояснив, чи допоможе це поверненню оборонців "Азовсталі"

Україна під час активного контрнаступу у Харківській області поповнила обмінний фонд російськими офіцерами, яких можна обміняти на захисників "Азовсталі".

Про це 12 вересня в ефірі телемарафону повідомив військовий експерт Олександр Мусієнко.

"Можу сказати, що обмінний фонд поповнився досить суттєво, зокрема, офіцерами російської армії, що є дуже цінними… Можливо, що це дійсно пришвидшить перемовини по поверненню наших військових, зокрема героїчних оборонців "Азовсталі", - сказав він.

Водночас Мусієнко зазначив, що наразі точних цифр, на скільки ЗСУ поповнили обмінний фонд, назвати не можна. "Можемо оперувати даними, що щонайменше на сто одиниць зросла кількість захопленої українськими силами техніки росіян. Це танки, артилерійські системи, самохідні системи", - сказав Мусієнко, уточнивши, що насправді кількість техніки може бути більшою. Також велика кількість боєприпасів була залишена російськими військами під час втечі з Харківщини.

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Варто зазначити, що наразі у Харківській області успішно триває контрнаступ ЗСУ, які звільнили вже від російських окупантів десятки населених пунктів. Як зазначили у Генштаб ЗСУ, наразі триває звільнення населених пунктів від російських загарбників у Харківській та Донецькій областях. Як повідомлялося раніше, під час відступу російські війська спішно кидають свої позиції та тікають вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію РФ. Ця тенденція зберігається.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 201-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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