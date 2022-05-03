ЗСУ порушили плани окупантів на Ізюмському напрямку

Ворог і надалі намагатиметься просунутися на цьому напрямку, оскільки прагне підтримати свої угруповання, які ведуть бої в Луганській області.

Російські окупанти хочуть просунутися на Ізюмському напрямку, проте 2 травня істотних наступальних дій не здійснювали. Минулу добу вороги використали для перегрупування.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни. Плани військ РФ були порушені ще після того, як 30 квітня захисники України завдали удару реактивною артилерією по командному пункту повітряно-десантних військ та другої загальновійськової армії Росії в районі Ізюма.

Проте окупанти й надалі намагатимуться просунутися на цьому напрямку, оскільки хочуть підтримати свої угруповання, які ведуть бої в Луганській області.

Експерти зазначають, що потужний удар ЗСУ по ворожих позиціях біля Ізюму може призвести до того, що відновлення наступальних операцій може й надалі затягуватися за часом.

Нагадаємо, у Росії приховують втрати в Україні, тому тіла загиблих вивозять, коли настає темрява.

Читайте також: