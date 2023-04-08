ЗСУ посилюють оборонні рубежі на кордоні з Білоруссю та Росією – Наєв розповів деталі

Триває нарощування системи інженерних загороджень у областях, які межують з Білоруссю та Росією.

Обстановка у Північній операційній зоні – стабільна та контрольована. Українські військові використовують її задля подальшого зміцнення оборонних рубежів та позицій на кордоні з Білоруссю та Росією.

Про це заявив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомило Міноборони.

"Зокрема, триває нарощування системи інженерних загороджень у областях, яка межують з Білоруссю та Росією. Створюються протитанкові мінні поля на танкодоступних ділянках місцевості та ймовірних шляхах висування противника вглиб нашої території, а це — дороги, лісові смуги, мости, лінії електропередач тощо", - розповів Наєв.



Він також зазначив, що лише цього тижня інженерними підрозділами облаштовані декілька десятків мінних полів з використанням більше шести тисяч протитанкових мін. Прорито понад сім тисяч метрів протитанкових ровів та траншей.

Усі позиції обшиваються деревиною для більш ефективного виконання завдань воїнами ЗСУ.

Нагадаємо, Лукашенко перевіряє боєготовність армії Білорусі – одна із бригад вирушила для виконання завдань (відео).

Генерал-лейтенант Сергій Наєв запевнив, що розвідка України здійснює моніторинг ситуації, яка пов'язана з перевіркою бойової готовності збройних сил Білорусі.

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