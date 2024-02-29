ЗСУ поставили рекорд зі знищення Су-34: як вдається збивати винищувачі

У другій половині лютого українські військові регулярно повідомляють про збиття російських військових літаків.

Про це пише Forbes.

Теоритично, у російських Повітряно-космічних сил (ПКС) ще дуже багато літаків, на практиці ж управління повітряними операціями близьке до колапсу. У ЗС РФ залишилося близько 700 військових літаків, вважають журналісти.

Наразі незрозуміло, як саме ЗСУ збивають стільки літаків.

"Можливо, на передову доправили деякі із ЗРК Patriot у складі мобільних груп ППО — влаштовують засідки на російські літаки та швидко переміщують до безпечного місця", - пишуть журналісти.

Повідомляється, що, вочевидь, Україна перемістила деякі з 20 систем NASAMS ближче до передової, оскільки, за словами OSINT-дослідників, минулого понеділка росіяни знайшли та знищили свою першу пускову установку NASAMS неподалік Запоріжжя.

"Можливо, ці втрати пояснюються тим, що після Авдіївки російські ПКС почали здійснювати більше бойових вильотів до лінії фронту і скидати планувальні бомби. Російські ПКС втрачають бойові літаки частіше, ніж можуть собі це дозволити. В умовах санкцій російська аерокосмічна промисловість ледве виробляє більше кількох десятків нових літаків за рік", - пише видання.

Нагадаємо:

Українські військові сьогодні, 29 лютого, збили ще два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34, повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

"Сьогодні близько 9:00 на Авдіївському й Маріупольському напрямках знищено ще два Су-34 окупантів", – написав він.

Раніше сьогодні Олещук повідомляв про збиття чергового російського Су-34 на східному напрямку.

За даними Генштабу на ранок 29 лютого, Росія втратила 342 літаки в масштабній війні проти України.

Міністерство оборони РФ наразі не коментувало ці дані.

У ЗСУ стверджують, що за 11 днів збили 11 російських літаків: сім Су-34, два Су-35 і два рідкісних радіолокаційних А-50.

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