ЗСУ потопили російський катер у Криму та знищили склад боєприпасів

Росія зазнала втрат завдяки злагодженим діям українських бійців / © Вікіпедія

Сили оборони України уразили транспортно-десантний катер БК-16, РЛС РСП-10, вузол зв’язку та склад боєприпасів противника.

Про це повідомив Генштаб.

«Підтверджено, що 12 лютого 2026 року у районі н.п. Новоозерне на тимчасово окупованих територіях українського Криму успішно уражено транспортно-десантний катер БК-16 противника. Також 12 лютого у районі н.п. Гвардійське (ТОТ АР Крим), уражено радіолокаційну станцію РСП-10», — йдеться у повідомленні.

Крім того, у районі н.п. Приморськ (ТОТ Запорізької області) уражено вузол зв’язку російських окупантів.

«13 лютого, у районі Новоекономічного (ТОТ Донецької області) уражено склад боєприпасів ворога», — додали у відомстві.

Нагадаємо, в Донецькій області, поблизу населеного пункту Ялта, було уражено ворожий ремонтний підрозділ, який забезпечував відновлення техніки окупантів.

Також Сили оборони завдали низки ударів по російських військах.

Так, ЗСУ відпрацювали по об’єктах ворога у РФ і на ТОТ. За даними Генштабу, уражено пункт управління та склад боєприпасів ворога. Знищено також великий склад FPV-дронів.