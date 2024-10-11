ЗСУ потрапили в "жорстку" засідку в Курській області: деталі Forbes про втрати України

Українські збройні сили 6 серпня вторглися до Курської області, а 12 вересня окремі українські сили розпочали друге вторгнення з метою затиснути тисячі росіян між українцями і кордоном. Втім, ймовірно, ЗСУ потрапили в "жорстоку" засідку.

Про це повідомляє аналітик Forbes Девід Акс.

Він наголошує, що українські сили, схоже, застрягли на південь від міста Веселе і потрапили там у "жорстоку засідку", втративши свою найціннішу техніку.

За інформацією Акса, в районі 20 вересня ЗСУ з бойовими машинами "Мардер" німецького виробництва, шведськими бойовими машинами CV90 і танками Strv 122 рушили головною дорогою, що з'єднує Веселе з Глушковим. Однак там вони зіткнулися зі 106-ю повітряно-десантною дивізією. Використовуючи міни, артилерію, протитанкові ракети і безпілотники, росіяни відбили цю атаку українців, а також наступні.

"На відеозаписі з безпілотника, опублікованому 106-ю повітряно-десантною дивізією цього тижня, показано 15 або 16 знищених українських машин, включно з деякими з найкращих бойових машин українців: один або два CV90, Marder, M-2, а також Stryker", - пише у своєму матеріалі Акс.

Зазначається, що в Курській операції Україна використовує одні з найкращих бригад і батальйонів. Втім, йдеться у матеріалі, навіть ці елітні формування насилу пробиваються через Веселе і Глушково.

"Доки українці не зможуть просунутися головною дорогою, що з'єднує ці населені пункти, їхня мета - зустріч з основними своїми силами - так і залишатиметься нереалізованою", - йдеться у матеріалі Forbes.

Своєю чергою, армія РФ також зазнає значних труднощів на цій ділянці. Вони втрачають техніку у величезній кількості. Однак проблема в тому, зазначає Акс, що у росіян набагато більше техніки, яку вони можуть втратити.