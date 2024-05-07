Потрібно бити не лише по Кримському мосту: експерт пояснив, чому росіяни не використовують цей маршрут

Для послаблення спроможностей ворога потрібно бити по інших його логістичних об'єктах. А це залежить від термінів постачання Україні західного озброєння.

Росіяни значно скоротили використання Кримського мосту, адже побудували додаткові маршрути.

Про це 7 травня в ефірі телемарафону сказав співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

Через увагу ЗСУ до Кримського мосту Росія зосередилась на використанні сухопутного коридору до Криму.

"Вони вже побудували близько 63 км нових залізничних колій на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя, Донеччини, Луганщини, Херсонщини. І оновили близько 140 км тих колій, які вже були. Їхній план до кінця року - максимально зв’язати окуповані території, Крим і тероторію РФ", - повідомив експерт.

РФ розосереджує логістику, щоб не було збоїв. Це буде для України великою проблемою.

Водночас Дмитро Жмайло сказав, що Кримський міст буде уражено, а нові логістичні маршрути росіян також будуть знищені.

Головне, взяти до уваги такі фактори, як планування, темпи постачання Україні західного озброєння.

"Чим швидшими будуть темпи, чим краще буде налагоджена наша логістика, тим швидше ми можемо перехопити ініціативу, яка на жаль, поки за зберігається за росіянами через, власне, те, що Україна півроку не отримувала допомоги від західних союзників", - сказав експерт.

За словами експерта, важливо розглядати знищення усіх логістичних маршрутів, як першочергову ціль.

Він нагадав, що "піхота - виграє битви, а логістика - війни.

"Тому всі логістичні маршрути є нашою ціллю №1", - зауважив він.

Якщо б російська передова не отримувала достатньої кількості боєприпасів, озброєння чи елементарно продуктів харчування та питної води, їхній наступ і те просування, яке відбувається, почало би шкутильгати.

Жмайло підкреслив, що зараз важливе не лише знищення логістичних маршрутів, а й всіх військових баз у Криму, командних пунктів, яких там 150-200.

Нагадаємо, як показав аналіз супутникових знімків, на Кримському мосту практично відсутній рух транспорту, і тому він більше не може бути ефективною військовою мішенню для обмежених боєприпасами українських військ.

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