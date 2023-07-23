ЗСУ потрібно по-іншому готувати до наступної битви — британський експерт

Підготовка українських військових на західних полігонах має відбуватися без звичних у мирний час бюрократичних перепон.

Незалежно від успіхів українського контрнаступу в найближчі місяці міжнародні партнери України повинні зосередити свою допомогу на підготовці ЗСУ до наступної битви.

Таку думку висловив старший науковий співробітником з сухопутної війни в Королівському інституті об’єднаних сил Джейк Вотлінг у виданні The Guardian.

“Незважаючи на те, що підтримка Заходу дозволила Україні отримати серйозні переваги над російськими військами, міжнародним партнерам України важливо оцінити те, що вони зробили не так за останні кілька місяців, і виправити ці помилки”, - наголосив британський експерт.

Джейк Вотлінг нагадав, що рішення про підготовку українських підрозділів на західних полігонах було ухвалене ще у вересні 2022 року, однак розпочалися тренування лише в січні 2023 року.

“Місяці затримок дали російським військам час для побудови оборони, значно ускладнивши завдання для українців. Підсумок полягає в тому, що українські сили мали близько двох місяців, щоб освоїти арсенал західних систем у різному стані ремонту, а також прийняти нові війська та спробувати підготувати їх до виконання деяких із найскладніших тактичних завдань”, - зазначив він.

Іншою проблемою він називає те, що під час навчання на Заході українські військові не змогли повноцінно тренуватися, зокрема, керувати своїми БПЛА через нормативні обмеження або використовувати власне програмне забезпечення для керування вогнем, оскільки воно не сертифіковане НАТО.

За словами експерта такі бюрократичні обмеження створюють серйозну проблему, хоча від боїв, які ведуть українські солдати, прямо залежить доля та стабільність континенту.

"Якщо це питання не буде вирішено, то переваги, якими нині користується Україна, зникнуть, а НАТО боротиметься за досягнення цілей готовності, погоджених у Вільнюсі. Таким чином, майбутнє європейської безпеки залежить від здатності західних столиць дивитися в майбутнє і приймати своєчасні рішення", – наголосив Джейк Вотлінг.

Нагадаємо, навчання українських військ можуть поступово перенести з Європи до України. З такою пропозицією виступив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

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