ЗСУ потроху відтісняють окупантів на півдні України, проте деякі публічні заяви суттєво зашкодили просуванню

ЗСУ продовжує бойові дії, а ворог укріплює свої відступні позиції.

На півдні Збройні сили України потроху відтісняють окупантів, ворог готує запасні рубежі.

Про це на брифінгу повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, росіяни періодично намагаються відновити положення та проводити "такі невеликі вилазки, невеликі атаки, щоб посунути нас зі звільнених територій".

Ворог також використовує тактику авіаційних і ракетних ударів в глибокий тил.

"Не маючи успіху просування по суходолу, вони намагаються тиснути з неба", - зазначила вона.

Гуменюк також наголосила, що деякі публічні заяви суттєво зашкодили просуванню ЗСУ у Херсонській області.

"Занадто радісні та передчасні повідомлення – вони недоречні в той час, коли триває військова операція. Я нагадаю, що операція відбувається на відкритій місцевості. Степова місцевість – дуже важка для ведення відкритих боїв", – додала вона.

Нагадаємо, стало відомо, як військових ЗСУ виводили із Сєвєродонецька.

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