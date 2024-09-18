ЗСУ потужно б'ють по окупантах на полігонах: Forbes про успішні удари і втрати ворога

Протягом пів року ЗСУ щонайменше п'ять разів вдарили з HIMARS по місцях скупчення російських окупантів поблизу лінії фронту. Внаслідок "прильотів" було знищено сотні загарбників.

Про це повідомило видання Forbes.

Зазначається, що нещодавній обстріл стався цього тижня. Ймовірно, на відкритому стрільбищі неподалік Петровського району Донецька. На відео, яке опинилося у Мережі, видно не менше десятка загиблих російських солдатів і розбиті транспортні засоби.

Видання пише, що HIMARS щонайменше тричі від лютого завдавали ударів по полігонах РФ у цьому районі, знищивши близько 100 окупантів. Інші два ракетні удари сталися на півдні та північному сході України. Тоді було ліквідовано щонайменше 150 росіян.

Вся окупована Росією Україна перебуває в межах радіусу дії ракети М30/31 або радіусу дії ракети М39, яка запускається українськими гусеничними пусковими установками М270. Науковий співробітник Центру нової американської безпеки у Вашингтоні Стейсі Петтіджона пояснює, що постійні безпілотники "ускладнюють концентрацію сил", а керовані ракети роблять таку концентрацію потенційно фатальною для задіяних військ.

За інформацією Forbes, російські ракети також уражали українських бійців. Втім, країна-агресорка втратила набагато більше своїх солдатів, ніж Україна. За даними Пентагону, близько 728 тис. окупантів було вбито, поранено або взято в полон на війні.

"Екстремальні втрати чинять непропорційно роз'їдаючий ефект на російські збройні сили. Кремль мобілізує 30 тис. нових солдатів на місяць тільки для того, щоб замінити втрати на полі бою - і прискорює підготовку цих новобранців, щоб швидше доставити їх на фронт", - йдеться у статті.

Разом з тим дисципліна та компетентність серед окупантів падають. В Українському центрі оборонних стратегій наголошують, що російські збройні сили мають вкрай обмежені можливості для ведення маневреної війни через втрату засобів мобільності та відсутність підготовки серед штабів і військ. Саме брак підготовки, наголошують експерти, допомагає пояснити, чому росіяни продовжують збиратися великими групами в межах досяжності смертоносних ракет, а потім від них гинуть.

Нагадаємо, днями ЗСУ вдарили по полігону окупантів на Донеччині. РосЗМІ повідомляють про ліквідацію щонайменше 50 російських військовослужбовців.

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