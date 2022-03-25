Велика Британія та союзники засуджують неспровоковану й навмисну війну Росії проти України.

ЗСУ повернули міста та оборонні позиції в радіусі до 35 км на схід від Києва, повідомляє розвідка Великої Британії.

"Українські сили, ймовірно, продовжать спроби відтіснити війська РФ на північний захід від Києва, до аеродрому Гостомель", —йдеться в повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 March 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/gdCRYuQvvp — Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 25, 2022

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив про прийняте рішення зобовʼязати покупців газу з "недружніх" країн купувати рублі на російському ринку та платити за постачання газу в російських рублях.

"І США, і ЄС оголосили, в принципі, дефолт за своїми зобов'язаннями перед Росією. І тепер у світі кожен знає, що зобов'язання у доларах і євро можуть бути не виконані. Абсолютно очевидно, що у зв'язку з цим постачати і в ЄС, і в США, і отримувати оплату у доларах, євро не має для нас жодного сенсу”, — сказав Путін.

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