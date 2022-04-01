ЗСУ повернули під свій контроль 28 населених пунктів на Київщині і Чернігівщині - Генштаб

ЗСУ повернули під свій контроль 28 населених пунктів на Київщині і Чернігівщині - Генштаб

Війська окупантів переміщуються до прикордонних районів України.

Попри те, що окупанти продовжують блокувати Чернігів, українським військовим вдалось повернути під свій контроль 13 населених пунктів на Сіверському напрямку.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"На Сіверському напрямку противник продовжує блокування міста Чернігова. Водночас спостерігається переміщення військ Центрального військового округу до районів, що перебувають на малій відстані від державного кордону України", — йдеться в повідомленні.

Водночас після відходу загарбників Збройних Сили України взяли під контроль населені пункти Рудня, Шевченкове, Бобрик, Стара Басань, Нова Басань, Макіївка, Погреби, Бажанівка, Володимирівка, Шняківка, Сальне, Софіївка, Гаврилівка.

Крім того, на Поліському напрямку підрозділи Збройних Сил України відновили контроль над населеними пунктами Демидів, Димер, Литвинівка, Гаврилівка, Козаровичі, Жовтневе, Глибівка, Ясногородка, Талакунь, Сухолуччя, Липівка, Гавронщина, Маковище, Миколаївка, Хмільна.

Нагадаємо, на Слобожанському напрямку російські війська продовжують блокувати Харків та здійснювати артилерійські обстріли міста.

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