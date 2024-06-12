ЗСУ повернули позиції у Харківській області: ISW про успіхи українських захисників

Українські Збройні сили нещодавно відновили втрачені позиції у Харківській області - на напрямку Липці, що на північ від обласного центру.

Про це повідомили у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Геолокаційні кадри за 10 червня, показують, що під час позиційних боїв українські сили відновили позиції вздовж дороги O-212553 Липці – місто Харків на південний схід від Глибокого, що на північний схід від Липців.

Аналітики наголошують, що міноборони Росії та кілька російських мілблогерів стверджували, що ЗСУ контратакують у напрямку Липців. Зокрема, поблизу Глибокого. В ISW зауважують, що це узгоджується з наявними геолокаційними доказами.

Окрім того, російські та українські джерела також повідомляли про продовження бойових дій у Вовчанську. Зокрема, в районі Вовчанського агрегатного заводу, а також біля Тихого та Вовчанських Хуторів 9 і 10 червня.

Харківська область. Карта ISW.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що РФ має декілька завдань під час наступу на Харківщині. Зокрема - захопити село Липці та Вовчанськ. Зокрема, ЗС РФ ставили перед собою захопити Вовчанськ ще до 10 травня.

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