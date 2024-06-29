ЗСУ повернули втрачені позиції у Харківській області: деталі від ISW

Українські Збройні сили відбили позиції на півночі Харківської області. Протягом минулої доби, 28 червня, українські оборонці нещодавно просунулися в центр Вовчанська - вздовж вулиці Георгія Чорнобиля. У межах міста тривають бої.

Про це повідомили у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті аналітики згадують командира українського батальйону безпілотників. З його слів, ситуація на півночі Харківщини стабілізувалася - приблизно від 12 червня російські сили не досягли значного прогресу.

Зазначається, що на цій ділянці фронту окупанти використовують як десантно-штурмові підрозділи "Шторму", укомплектовані погано навченим особовим складом, так і регулярні підрозділи. Зокрема, на півночі області підрозділи інженерного батальйону "Фенікс" намагаються дистанційно мінувати райони. Повідомляється, що окупанти швидко відновлюють втрати в цьому районі, незважаючи на значні втрати.

В ISW зауважують з посиланням на українське джерело, що війська РФ могли втратити майже всю 83-ю повітряно-десантну (ВДВ) бригаду на Харківському напрямку через значні втрати та відмову особового складу воювати. Втім, аналітики не знайшло жодних доказів цієї заяви та оцінює її як бути перебільшеним.

Також українські офіційні особи повідомили 16 і 23 червня, що російські війська намагалися вивести частини 83-ї повітряно-десантної (ВДВ) бригади, які стали небоєздатними після значних втрат на цьому напрямку.

"11 червня ISW зафіксувала повідомлення про те, що підрозділи російської 83-ї бригади ВДВ діють поблизу Часового Яру. Підрозділи російської 83-ї бригади ВДВ на Харківському напрямку, ймовірно, зазнали значних втрат, що зробили їх небоєздатними. Втім, бригада навряд чи була повністю знищена, тим більше, що залишається незрозумілим, яку частину 83-ї бригади ВДВ росіяни перекинули з району Часів Яр на Вовчанський напрямок", - наголошують американські аналітики.

Нагадаємо, аналітики назвали ще одну гарячу точку на Харківщині. Днями російська диверсійно-розвідувальна група здійснила штурм кордону на Золочівському напрямку, що на північному заході від міста Харків. Втім, окупаційні війська не почали наступальних дій у цьому районі

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