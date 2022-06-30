ЗСУ повернуться на звільнений острів Зміїний: заява Генштабу

Українські військові збираються вирушити на остаточно звільнений від російських окупантів острів Зміїний та встановити контроль над ним.
Наразі ЗСУ контролюють Зміїний на відстані за допомогою зброї.
Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив на брифінгу 30 червня.
"Стосовно Зміїного. Противник залишив острів, ми змусили його це зробити. Наразі наших військових на острові немає, але це буде", – сказав він.
Громов додав, що до планів українських військових входить встановлення безпосередньго фізичного контролюнад цим островом.
"На даний час ми його контролюємо за допомогою нашої зброї", – повідомив представник українського Генштабу.
Нагадаємо, 30 червня в ОК "Південь" повідомили, що російські війська поспіхом залишили острів Зміїний.
У Міноборони РФ втечу окупантів назвали "кроком доброї волі". Мовляв виконання завдань на острові Зміїний вже завершено.
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