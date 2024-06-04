ЗСУ повертають позиції у Вовчанську: ISW про успіхи українських захисників

Українські Збройні сили повернули втрачені позиції у Вовчанську - на північний схід від Харкова. Зокрема, йдеться про положення вздовж вулиці Духовної у центрі міста.

Про це повідомили у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, кадри з геолокацією за 3 червня,показують, як російські та українські сили ведуть рукопашний бій уздовж вулиці Духовної. Американські фахівці зауважують: дає змогу припустити, що Сили оборони України контратакують, щоб повернути контроль над позиціями.

Зазначається - деякі російські мілблогери стверджували, що українська армія намагається контратакувати в центральному Вовчанську та на загальному північному напрямку Харківської області. Своєю чергою, український військовий оглядач Костянтин Машовець зауважив, що російські міліблогери скаржаться на посилення українських контратак на Харківському напрямку. Ймовірно, вважає експерт, що російські джерела найближчими днями можуть заявити, що армія РФ відбила "серйозний" український контрнаступ на цьому напрямку.

Речник українського угруповання військ "Харків" Юрій Повх зазначив, що окупанти дещо знизили інтенсивність обстрілів на півночі Харківської області та штурмують українські позиції невеликими угрупованнями військ чисельністю "не більше кількох мотострілецьких підрозділів".

Харківська область. Карти боїв ISW.

Втім, окупанти зробили підтверджений наступ на північ від Харкова у напрямку до Липців. На геолокованих кадрах за 31 травня видно, що російські війська просунулися до будівель уздовж вулиці Студентської на північному заході Глибокого (на північ від Липців). Окрім того, увечері 2 червня та вдень 3 червня український Генштаб повідомив про бої під Липцями.

В ISW наголошують, що ключова мета РФ залишається незмінною – відтіснити українські війська від міжнародного кордону з Білгородською областю та наблизитися до Харкова в межах досяжності ствольної артилерії.

Нагадаємо, The Wall Street Journal пише про те, що Росія прагне зробити неможливим життя у Харкові та "очистити" від населення. Тому країна-агресорка націлилася на енергетичну інфраструктуру міста і обстрілює його ракетами та керованими бомбами, намагаючись підтягнути свою артилерію на відстань удару.

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