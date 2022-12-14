ЗСУ повідомили про наявність ракетоносіїв Росії у Чорному морі

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації.
У Чорному морі станом на 14 грудня на бойовому чергуванні перебувають вісім російських кораблів. Жодного ракетоносія немає.
Про це повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.
Наголошується, що в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.
У Середземному морі перебувають дев'ять ворожих кораблів, з них п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний загальний залп – 76 ракет.
Нагадаємо, дві ворожі протикорабельні міни знешкодили українські Сили оборони. Один дрейфувальний боєприпас винесло хвилями в один з лиманів Одещини після кількаденних штормів. Ще одну міну винесло на узбережжя Миколаївщини.
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