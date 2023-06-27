ЗСУ повністю контролюють П'ятихатки: експерт розповів про знищення підрозділів окупантів

Окупанти нервують, через потенційний захід ЗСУ в Токмак та Мелітополь.

Українські військові повністю контролюють П’ятихатки. Також є успішний характер просування далі.

Про це розповів військовий оглядач Дмитро Снєгірьов.

“П'ятихатки повністю контролюються ЗСУ, ба більше того, є успішний характер подальшого просування. В районі П'ятихаток фактично припинив своє існування підрозділ окупаційної армії, більш відомий як "Шторм. Осетія". І досить серйозні втрати в живій силі поніс інший підрозділ - "Аланія". Підрозділ "Шторм. Осетія" потрапив у фактично оточення. Мовиться про чисельні втрати в живій силі. Саме успішний характер дій Збройних сил України наочно спростовує інформацію про гальмування контрнаступу”, - зазначив військовий оглядач.

Він також додав, що ще один досить показовий момент - це настрої в окупаційній армії.

“Всерйоз розглядаються можливості прориву Збройних сил Україні в напрямку відповідно Токмака і Мелітополя. Ці населенні пункти є ключовими хабами російської окупаційної армії”, - підкреслив Снєгірьов.

Нагадаємо, що підрив Каховської ГЕС не завдає клопоту під час контрнаступу.

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