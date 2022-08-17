ЗСУ повністю поламали плани окупантів та відкинули на попередні позиції у напрямку Білогірки

На Південнобузькому напрямку противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні зайнятих позицій та недопущенні створення ЗСУ сприятливих умов для переходу у контрнаступ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 17 серпня.

Застосуванням наявних вогневих засобів намагається завдати максимальних втрат нашим підрозділам уздовж лінії зіткнення. Не припиняє ведення повітряної розвідки безпілотними літальними апаратами.

"Завдав авіаційних ударів неподалік Білогірки, Лозового, Білої Криниці та Посад-Покровського", - передає командування.

Ворог намагався покращити тактичне положення у напрямку Білогірки. Наші воїни повністю поламали плани окупантів та відкинули на попередні позиції.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника продовжує виконувати завдання з підтримки дій наземного угруповання військ. В готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування.

Нагадаємо, на думку командувача обороною Миколаєва генерал-майора ЗСУ Дмитра Марченка, гаряча фаза війни закінчиться до кінця 2022 року.

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