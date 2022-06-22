ЗСУ повністю знищили "еліту" армії РФ, яку готували до протидії НАТО: СБУ перехопила нову розмову окупанта

Окупант, чий підрозділ перебуває на Харківщині, розповів дружині, що українські захисники майже повністю знищили "еліту" Збройних Сил РФ, яку готували для протистояння з НАТО.

Йдеться про підрозділи Західного воєнного округу Росії. Вижили лише ті, хто відмовився наступати на Україну.

Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ.

"Західного округу вже немає, бо він весь у Росії, відмовники. Повз мене одні "східники" мотаються, бо "західників" уже майже нема. Вся техніка підбита, то вежа не працює, то колеса пробиті, то ще щось не працює… А так, на передок чисто добровольці їдуть і все", – розповідає дружині загарбник.

Зауважимо, до Західного військового округу РФ входять підрозділи з Москви, Санкт-Петербурга і "військова еліта", яку готували до протидії силам НАТО.

Відповідно до повідомлення СБУ, чимало офіцерів з "літи" загинули, водіїв не вистачає, а сили піхоти використовуються як, "живе м’ясо".

"Тож зараз російська армія воює кількістю і тупцює на місці", - підсумували в СБУ.

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