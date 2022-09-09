ЗСУ повністю знищили елітний гвардійський десантно-штурмовий полк армії РФ - розвідка

Збройні сили України повністю розбили 237-й гвардійський десантно-штурмовий полк, який дислокувався у Пскові.
За даними української воєнної розвідки, українські військові знищили цілий полк під час контрнаступальної операції, яка наразі триває.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МО України.
"Відомо, що 237-й гвардійський десантно-штурмовий полк рф припинив своє існування у зв'язку з загибеллю або пораненням всіх військовослужбовців. Значна частина з тих, хто вижив, перебувають у вкрай важкому стані", - сказано у повідомленні.
Також у ГУР додають, що внаслідок контрнаступу Сил оборони України на кількох напрямках окупаційні війська шукають способи безпечного виходу з бойових дій та можливих оточень.
Нагадаємо, на півдні ЗСУ просунулись вглиб позицій російських військових до кількох десятків кілометрів. Водночас в оперативному командуванні "Південь" поки не розкривають назви звільнених населених пунктів,бо російські військові продовжують активну діяльність дистанційно.
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