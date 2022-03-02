ЗСУ повністю звільнили від російських окупантів селище Макарів на Київщині

ЗСУ повністю звільнили від російських окупантів селище Макарів на Київщині

Ще одне українське селище вдалось звільнити від загарбників.

ЗСУ 2 березня звільнили від російських окупантів селище Макарів на Київщині

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Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"14 ОМБР імені князя Романа Великого і 95 ОДШБР звільнили Макарів Київської області та закріпилися там", - йдеться у повідомленні.