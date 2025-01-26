ЗСУ повторно атакували нафтопереробний завод у Рязані: деталі від Генштабу

Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України та Головного розвідувального управління МО України повторно уразили об’єкти "Рязанської нафтопереробної компанії", яка бере участь у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Рязанський нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ російської федерації. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1", - акцентували у ГШ ЗСУ.

Крім цього, нещодавно ракетні війська уразили передовий пункт управління (оперативна група Тихоокеанського флоту) у районі населеного пункту Корєнєво Курської області РФ.

"Бойова робота по пунктах управління ворога та важливих об’єктах, задіяних у забезпеченні армії російських агресорів, триватиме", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, у Рязані жителі поскаржилися на гучні звуки. Місцеві телеграм-канали пишуть, що безпілотники намагаються атакувати нафтопереробний завод.

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