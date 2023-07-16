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ЗСУ прицільно відпрацювали по окупантах в Білогорівці– Сирський показав відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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ЗСУ прицільно відпрацювали по окупантах в Білогорівці– Сирський показав відео

ЗСУ прицільно відпрацювали по окупантах на Луганщині. Фото: скриншот.

Військові ЗСУ вдарили по ворогу в районі Білогорівки.

Українські військові 54-ої окремої механізованої бригади в районі Білогорівки ліквідували групу окупантів. Як наслідок – є 200 та 300-ті. 

Відео опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

"Район Білогорівки. Працює "Ворон" з 54-ї ОМБр. Бігли кудись орки. В підсумку – 200 та 300", - пише Сирський.

Нагадаємо, 16 липня у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. На кадрах, які потрапили до Мережі, видно клуби чорного диму.

"Бігли кудись орки": ЗСУ відпрацювали по росіянах в районі Білогорівки

"Бігли кудись орки": ЗСУ відпрацювали по росіянах в районі Білогорівки

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Дата публікації
Перегляди
612
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