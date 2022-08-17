ЗСУ придушили спроби окупантів покращити тактичне положення на Бахмутському напрямку

Російські війська 17 серпня влаштували низку обстрілів на Бахмутському напрямку. Вони зафіксовані поблизу Бахмута, Зайцевого, Яковлівки, Білогорівки та Майорська.

Окрім того, окупанти задіяли авіацію для удару біля Соледара.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Водночас українські військові придушили усі спроби військ загарбників покращити тактичне положення їхніх підрозділів у районах населених пунктів Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Кодема, Зайцеве та Майорськ.

Нагадаємо, на Слов’янському напрямку ворог намагався просунутися, отримав "на горіхи" від ЗСУ і побіг назад.

Цього ж дня окупанти спробували прорвати оборону ЗСУ на Харківському напрямку, але зазнали поразки та відійшли.