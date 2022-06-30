ЗСУ придушили спробу ворожих штурмових дій на Харківському напрямку - Генштаб

На Харківському напрямку ЗСУ придушили спробу ворожих штурмових дій в районі населеного пункту Дементіївка.

Окупанти відійшли, але завдали авіаційних ударів поблизу Прудянки та Верхнього Салтова.

Про це 30 червня повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

Зазначається також, що на Харківському напрямку ворог продовжує ведення оборони раніше зайнятих позицій. Здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах міста Харків, населених пунктів Питомник, Українка, Перемога, Дементіївка, Прудянка, Коробочкине та Рубіжне.

На Сіверському напрямку без особливих змін. На Південнобузькому напрямку противник продовжує систематично обстрілювати цивільну та військову інфраструктуру та проводить перегрупування військ. Завдав ракетно-авіаційних ударів в районах Князівки, Потьомкиного і Березнегуватого. Вів повітряну розвідку. Продовжує зберігатися загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 127-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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