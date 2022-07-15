ЗСУ придушили влучним вогнем спробу наступу росіян поблизу Водяного - Генштаб

Втім, російським загарбникам не вдалося провести успішну атаку поблизу Водяного. Спробу ворожого наступу українські захисники швидко придушили влучним вогнем.

Про це повідомили 15 липня у зведенні Генерального штабу Збройних сил.

Зазначається, що противник завдав ракетно-авіаційного удару по цивільній інфраструктурі в районі Вугледара, що у Волноваському районі. Крім того, росіяни завдавали авіаційних ударів поблизу Кам’янки.

У Генштаб наголошують, що на Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій загарбники не проводили, продовжували обстріли по лінії зіткнення. Натомість на Слов’янському напрямку ворог намагається вести наступальні дії у напрямку Слов’янська, на Краматорському напрямку - у напрямку Сіверська, на Бахмутському напрямку - у напрямку Бахмута.

Нагадаємо, розпочалася 142 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти намагаються наступати у напрямку Слов'янська, Бахмута і Сіверська. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генерального штабу Збройних сил.

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