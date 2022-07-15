ЗСУ придушили влучним вогнем спробу наступу росіян поблизу Водяного - Генштаб

У Донецькій області армія терористки Російської Федерації продовжує вогневий вплив по лінії зіткнення.
Втім, російським загарбникам не вдалося провести успішну атаку поблизу Водяного. Спробу ворожого наступу українські захисники швидко придушили влучним вогнем.
Про це повідомили 15 липня у зведенні Генерального штабу Збройних сил.
Зазначається, що противник завдав ракетно-авіаційного удару по цивільній інфраструктурі в районі Вугледара, що у Волноваському районі. Крім того, росіяни завдавали авіаційних ударів поблизу Кам’янки.
У Генштаб наголошують, що на Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій загарбники не проводили, продовжували обстріли по лінії зіткнення. Натомість на Слов’янському напрямку ворог намагається вести наступальні дії у напрямку Слов’янська, на Краматорському напрямку - у напрямку Сіверська, на Бахмутському напрямку - у напрямку Бахмута.
Нагадаємо, розпочалася 142 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти намагаються наступати у напрямку Слов'янська, Бахмута і Сіверська. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генерального штабу Збройних сил.
Читайте також:
- ЗСУ успішно відбили штурм Кодеми і Білогорівки, росіяни з втратами відійшли - Генштаб
- "Вибач нас, крихітко, що не уберегли": на місце загибелі дівчинки у Вінниці несуть квіти та іграшки (фото)
- Експерт назвав умову для переламу в бойових діях на Донбасі, де триває наступ ворога