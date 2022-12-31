ЗСУ привітали українців з Новим роком з Бахмута та розповіли про ситуацію в місті

Українські військовослужбовці записали відеозвернення та розповіли, що відбувається у Бахмуті на Донеччині.

Українські військові у соцмережі розповіли, що станом на ранок 31 грудня у Бахмуті Донецької області досить тихо, оскільки вчора ЗСУ вдарили по БК російських загарбників.

Про це у TikTok розповів один із військових.

"Зараз досить тихо у місті, немає такої інтенсивності (обстрілів - ред.), вчора наші славетні козаки і ми, в тому числі, зі своїм розрахунком цілий день "насипали" по нехорошим товаришам, їм було дуже "весело". Пів ночі горіло БК. Зараз вони намагаються поодиноко огризатися, але то марно. Друзі, щодо обстановки в Бахмуті – не хвилюйтеся, все добре", - розповів військовий.

Українські воїни також привітали українців та військових з прийдешнім Новим роком.

"Залишайтеся живі та здорові, нам ще треба багато зробити. Є тверда впевненість, що 2023 року на нашій землі не буде цієї нечисті, всі, хто прийшов на неї зі зброєю, або згинуть, або втечуть, якщо зможуть. І це стосується не лише Бахмута, Донецьк, Луганськ, Крим – це Україна. Була, є і буде. Все, що потрібно для звільнення нашої землі – робиться. Все буде Україна", - йдеться у привітанні.

Ситуація у Бахмуті

Російські війська не полишають спроб оточити Бахмут. Вони кидають на штурм міста багато живої сили та зазнають великих втрат. Українські військові обороняють місто від окупантів вже майже п’ять місяців. Від початку повномасштабної війни і станом на 31 грудня ЗСУ ліквідували вже близько 105 960 солдат ворожої армії.

За даними Інституту вивчення війни, наступ російських окупантів у Бахмуті близький до кульмінації – малоймовірно, що їхні атаки принесуть значний оперативний успіх.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий зазначив, що Бахмут сьогодні є найгарячішою точкою фронту. ЗСУ завдають окупантам значних втрат, внаслідок чого росіяни змушені постійно оновлювати свої сили.

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