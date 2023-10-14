ЗСУ "приземлили" Су-25 та ліквідували майже тисячу окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Загальні бойові втрати Росії на ранок 14 жовтня становлять уже понад 286 890 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За минулу добу українські захисники знищили 970 російських загарбників.

Загальні втрати:

особового складу ‒ близько 286 890 (+970) осіб

танків ‒ 4940 (+9)

бойових броньованих машин ‒ 9337 (+24)

артилерійських систем – 6833 (+26)

РСЗВ – 811

засоби ППО ‒ 547 (+1)

літаків – 317 (+1)

гелікоптерів – 316

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5265 (+1)

крилаті ракети ‒ 1531

кораблі /катери ‒ 20

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 9225 (+22)

спеціальна техніка ‒ 971 (+4)

Раніше Генштаб повідомив, що українські війська продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Протягом минулої доби відбулося близько 100 бойових зіткнень.

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