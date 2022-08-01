ЗСУ "приземлили" ворожий безпілотник у небі над Сумською областю: фото, відео

Загарбники чи не щодня атакують прикордонні регіони України.
31 липня ЗСУ збили безпілотник російських окупантів у небі над Сумською областю.
Про це 1 серпня повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Учора над Сумщиною збили безпілотник! Воїни ЗСУ влучним пострілом "приземлили" російській безпілотний літальний апарат, що мав здійснити дорозвідку з метою коригування ворожих військ", - написав він.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 159-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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