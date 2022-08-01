Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ "приземлили" ворожий безпілотник у небі над Сумською областю: фото, відео

Дата публікації
Перегляди
1391
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ "приземлили" ворожий безпілотник у небі над Сумською областю: фото, відео

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Загарбники чи не щодня атакують прикордонні регіони України.

31 липня ЗСУ збили безпілотник російських окупантів у небі над Сумською областю.

Про це 1 серпня повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Учора над Сумщиною збили безпілотник! Воїни ЗСУ влучним пострілом "приземлили" російській безпілотний літальний апарат, що мав здійснити дорозвідку з метою коригування ворожих військ", - написав він.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 159-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також:

Зеленський заявив, що у Росії немає шансів перемогти у цій війні - звернення за 31 липня

Зеленський заявив, що у Росії немає шансів перемогти у цій війні - звернення за 31 липня
Наступна публікація