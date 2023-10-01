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ЗСУ про бої у районі залізниці біля Бахмута: "Розгортаються ключові події"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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ЗСУ про бої у районі залізниці біля Бахмута: "Розгортаються ключові події"

Російські військові / Фото: Міноборони Росії

На півночному фланзі Бахмута росіяни йдуть лоб в лоб, намагаючись зупинити наступ ЗСУ.

У районі залізниці біля Бахмута Донецької області йдуть важкі бої. Події розгортаються динамічно. 

Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону у неділю, 1 жовтня.

"Тут розгортаються ключові події. Не можна сказати, що зараз вона повністю наша чи їхня. Нині тривають інтенсивні бойові дії із застосуванням безпілотників, артилерії, стрілецької зброї, танків тощо. Зараз там дуже гаряче", - прокоментував він.

Він додав, що окупанти продовжує штурмувати позиції українців на південному фланзі, щоб поверунти панівні висоти. 

"На північному фланзі, застосовуючи такі контрнаступальні дії, окупанти намагаються зупинити український наступ, ідучи лоб в лоб. Водночас на південному – штурмують, щоб відбити втрачені позиції", - розповів євлаш.

За його словами, загалом на Бахмутському напрямку зосереджено 53 тисячі російських військових, зокрема у місті - 10 тисяч.

Як раніше повідмоляли в ISW, ЗСУ просунулися на Бахмутському напрямку в районі Кліщіївки.

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Дата публікації
Перегляди
1367
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