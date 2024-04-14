ЗСУ - про можливий наступ росіян на південь: "Техніка до чогось готується"

Сили оборони знають про кількість сконцентрованої техніки ворога на півдні.
Росія на півдні проводить ротацію військових сил, зокрема, зосередилися у район Старомайорського Донецької області. Однак бронетехніку там не застосовують.
Про це повідомляє керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.
За її словами, протягом минулої доби росіяни пішли в штурм в районі Роботиного один різ і сім - в районі Старомайорського.
"І ми зараз спостерігаємо, що активність вони акцентовно перенесли ближче до сходу. Навіть в нашій зоні відповідальності більше штурмової активності в напрямку Старомайорського, ближче все ж таки до Донецької області. Це велика різниця і концентрація ворога. Але характерним є те, що бронетехніку росіяни поки не застосовують. Вони намагаються діяти в пішому порядку, використовують легкомоторні транспортні засоби, БАГИ, мотоцикли. А в цьому сенсі техніка до чогось готується", - підкреслила Гуменюк.
Вона додала, що Сили оборони знають про кількість сконцентрованої техніки ворога.
"Розташовані вони там вже довготривалий час і мали можливість облаштувати собі місця збереження техніки. І саме тому зараз важлива наша далекобійна робота, яка знищить ворожий потенціал до того, як ворог використає його у наступі", - запевняє очільниця Сил оборони півдня.
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