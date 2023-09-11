ЗСУ продавлюють лінію оборони росіян на Південному напрямку: експерт розповів деталі

Українські військові на Південному напрямку поступово продавлюють лінії оборони російських окупантів.

Про це в ефірі телеканалу FreeДом повідомив експерт з питань національної безпеки Іван Варченко.

“Кілометр за кілометром українські війська продавлюють ворожі лінії оборони. Про ті успіхи, про які можна говорити, ми чуємо від Генерального штабу тоді, коли наші війська закріплюються на тій чи іншій території… Звичайно ж, ми розуміємо, що ми просуваємось і на південь, і розширюємо зону українського прориву, але разом із тим Повного прориву лінії оборони не сталося. Тому зараз ми на окремих дільницях працюємо на першій лінії оборони, на окремих дільницях вийшли на другу лінію оборони та прориваємо цю другу лінію оборони”, - сказав експерт.

За його словами, просуванню Сил оборони України наразі сприяє погода і деякі можливості, які дає сучасне озброєння.

“Ці можливості у нас можуть і повинні розширюватися, оскільки наші партнери теж спостерігають за ситуацією, і вони розуміють, звісно, яка зброя може бути ефективною в даних історичних та бойових умовах на українському фронті. Тому ми очікуємо на посилення нашої потужності і на південному, і на східному фронті, щоб можна було прискорити вигнання російських окупантів з української землі”, — наголосив Варченко.

Він також додав, що українські військові наблизилися до окупованого Донецька, звільнивши частину селища Дослідне.

“Два кілометри від Досвідченого – Донецький аеропорт. І тут для росіян вартує дуже великий виклик — вони можуть розпочати зараз битву за Донецьк. Це зовсім не те, чим РФ годувала своє населення протягом багатьох десятиліть, зовсім не те, чим вона годувала майже 10 років мешканців Донецької та Луганської областей. Для Росії така близькість до Донецька та можливість бойових дій на вулицях Донецька — це, звичайно ж, буде серйозним ударом, від якого їм інформаційно дуже важко оговтатись. Досвідчене – це крок у бік Донецька. Якщо ми зараз закріпимося на тих позиціях, далі можемо говорити про рух у напрямку до Донецька”, — підкреслив Варченко.

Нагадаємо, що у Міноборони розповіли, скільки кілометрів звільнили ЗСУ на півдні упродовж минулого тижня.

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