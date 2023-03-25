"ЗСУ продовжать завдавати ударів": Гуменюк про ситуацію в Криму

У Силах оборони заявили, що ЗСУ продовжать завдавати ударів по військовим об'єктам росіян у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

Зокрема, вона заявила, що окупаційна влада у Росії розпочала евакуацію з тимчасоов захопленого півострова.

"Повернутися ми їм не дозволимо, тому що сезон вже розпочато і заколихувати їх теж не будемо. Не буде їм спокою в жодній точці тимчасово окупованого Криму, тому що ми дуже серйозно налаштовані повернути наші території і повернутися до кордонів 1991 року. Те, що вони дійсно будуть відчувати "сезон бавовни" в деяких місцях і точках, - це однозначно, тому що дуже багато у них розгалужень на Кримському півострові", - зазначила Гуменюк.

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Крім того, речниця додала, що російські військові на півострові намагаються не скупчуватися великими групами.

Раніше експерт заявив, що звільнити Кримський півострів Збройні сили України зможуть насамперед за допомогою західної зброї.

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