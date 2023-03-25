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"ЗСУ продовжать завдавати ударів": Гуменюк про ситуацію в Криму

"ЗСУ продовжать завдавати ударів": Гуменюк про ситуацію в Криму

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
768
Час на прочитання
1 хв
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"ЗСУ продовжать завдавати ударів": Гуменюк про ситуацію в Криму

Скриншот з відео

ЗСУ продовжать "сезон бавовни" в окупованому Криму.

У Силах оборони заявили, що ЗСУ продовжать завдавати ударів по військовим об'єктам росіян у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

Зокрема, вона заявила, що окупаційна влада у Росії розпочала евакуацію з тимчасоов захопленого півострова.

"Повернутися ми їм не дозволимо, тому що сезон вже розпочато і заколихувати їх теж не будемо. Не буде їм спокою в жодній точці тимчасово окупованого Криму, тому що ми дуже серйозно налаштовані повернути наші території і повернутися до кордонів 1991 року. Те, що вони дійсно будуть відчувати "сезон бавовни" в деяких місцях і точках, - це однозначно, тому що дуже багато у них розгалужень на Кримському півострові", - зазначила Гуменюк.

Крім того, речниця додала, що російські військові на півострові намагаються не скупчуватися великими групами.

Раніше експерт заявив, що звільнити Кримський півострів Збройні сили України зможуть насамперед за допомогою західної зброї.

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Дата публікації
Перегляди
768
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