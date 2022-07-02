Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ продовжили зачищення залишків "доброї волі" росіян на Зміїному: які втрати ворога

Дата публікації
Перегляди
1494
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ продовжили зачищення залишків "доброї волі" росіян на Зміїному: які втрати ворога

Фото: Думская

Тим часом, у Чорному морі стоять 2 ворожих ракетних корабля з понад півтора десятками крилатих ракет на борту.

Українські захисники 1 липня продовжили військову операцію із зачищення острова Зміїного від залишків "доброї волі" окупантів.

Про це інформує оперативне командування "Південь".

За результатами дорозвідування виявлено і знищено:

  • реактивну систему залпового вогню "Град";
  • ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1";
  • 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки;
  • автоцистерну та район укриття іншої техніки.

Ознак присутності противника не виявлено.

Самі ж окупанти парою винищувачів запалювальним боєприпасами намагалися випалити "залишки доброї волі", що лишилися  на острові Зміїному у вигляді покинутої техніки.

"Вже знайома тактика "невлучання" і тут була продемонстрована в кількох варіантах", – зазначили в ОК "Південь".

Крім того, вечері російська авіація знов намагалася атакувати Одещину. Окупанти випустили з літака ракету Х-31, проте її знищив наш зенітний ракетний підрозділ. 

Тим часом, у Чорному морі 2 ворожих ракетних корабля продовжують нести на бортах загрозу з понад півтора десятками крилатих ракет. До них додались 3 великих десантних кораблі. 

"Ворог продовжує тактику загроз повітряних атак, як з моря, так і з неба, і суходолу, Не нехтуйте власною безпекою, швидко і правильно реагуйте на сигнали повітряних тривог", – закликали військові.

Раніше Олексій Арестович повідомив, що російська авіація атакувала свої ж війська на Херсонщині.

Нагадаємо, 30 червня російські загарбники поспіхом втекли з острова Зміїного. 

Інформацію про вихід окупантів з острова також підтвердили в Міноборони Росії. Але там заявили, що це було зроблено, як "жест доброї волі".  

Читайте також:

Росія втратила на Зміїному майже мільярд доларів

Росія втратила на Зміїному майже мільярд доларів
Наступна публікація