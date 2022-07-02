ЗСУ продовжили зачищення залишків "доброї волі" росіян на Зміїному: які втрати ворога

ЗСУ продовжили зачищення залишків "доброї волі" росіян на Зміїному: які втрати ворога

Тим часом, у Чорному морі стоять 2 ворожих ракетних корабля з понад півтора десятками крилатих ракет на борту.

Українські захисники 1 липня продовжили військову операцію із зачищення острова Зміїного від залишків "доброї волі" окупантів.

Про це інформує оперативне командування "Південь".

За результатами дорозвідування виявлено і знищено:

реактивну систему залпового вогню "Град";

ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1";

3 одиниці броньованої та автомобільної техніки;

автоцистерну та район укриття іншої техніки.

Ознак присутності противника не виявлено.

Самі ж окупанти парою винищувачів запалювальним боєприпасами намагалися випалити "залишки доброї волі", що лишилися на острові Зміїному у вигляді покинутої техніки.

"Вже знайома тактика "невлучання" і тут була продемонстрована в кількох варіантах", – зазначили в ОК "Південь".

Крім того, вечері російська авіація знов намагалася атакувати Одещину. Окупанти випустили з літака ракету Х-31, проте її знищив наш зенітний ракетний підрозділ.

Тим часом, у Чорному морі 2 ворожих ракетних корабля продовжують нести на бортах загрозу з понад півтора десятками крилатих ракет. До них додались 3 великих десантних кораблі.

"Ворог продовжує тактику загроз повітряних атак, як з моря, так і з неба, і суходолу, Не нехтуйте власною безпекою, швидко і правильно реагуйте на сигнали повітряних тривог", – закликали військові.

Раніше Олексій Арестович повідомив, що російська авіація атакувала свої ж війська на Херсонщині.

Нагадаємо, 30 червня російські загарбники поспіхом втекли з острова Зміїного.

Інформацію про вихід окупантів з острова також підтвердили в Міноборони Росії. Але там заявили, що це було зроблено, як "жест доброї волі".

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