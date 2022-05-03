ЗСУ продовжують нещадно бити окупантів: у Генштабі повідомили про нові втрати російської армії

ЗСУ продовжують нещадно бити окупантів: у Генштабі повідомили про нові втрати російської армії

Захисники України успішно знищують та виводять з ладу військову техніку та особовий склад російських загарбників.

Військо країни-агресорки зазнало чергових колосальних втрат. Цього разу дісталося 38-й окремій мотострілецькій бригаді російської армії.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 3 травня.

"Підрозділи Сил оборони продовжують завдавати втрат противнику. Так, за наявною інформацією, в результаті ефективних і злагоджених дій захисників та захисниць України підрозділи 38-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Російської Федерації втратили близько 60 відсотків особового складу загиблими і пораненими", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські військові сьогодні, 3 травня, завдали ударів по Авдіївці. Зокрема, ворог обстріляв Авдіївський коксохімічний завод. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло щонайменше 10 мирних мешканців, 15 – отримали поранення.

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