ЗСУ продовжують бити по тилах окупанта і гнати ворога з півдня - британська розвідка

Так, ЗСУ завдавали інтенсивних дальніх ударів по позиціях російського командування та матеріально-технічному забезпеченню загарбників на окупованій території.

Про це йдеться у щоденному звіті Міноборони Британії.

Зазначається, що Міністерство оборони України також оприлюднило відео, на якому показано застосування українцями протирадіаційних ракет HARM на літаках із величезною швидкістю.

Британська розвідка підкреслює, що Росія надає пріоритет сильній наземній протиповітряній обороні. Радіолокаційне покриття, яке забезпечує це, є критично важливим в роботі російської протиповітряної оборони.

"Суттєве, стійке руйнування російських радарів за допомогою HARMs завдасть серйозної поразки і без того проблемній обізнаності Росії про ситуацію", - заявили у британській розвідці.

Нагадаємо, напередодні британська розвідка повідомила, що українські захисники під час контрнаступу пробили оборону окупантів на півдні. Через це лінія фронту посунулася вглиб окупованих територій на кілька кілометрів.

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