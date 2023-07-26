ЗСУ продовжують наступ на двох напрямках на Запоріжжі

Збройні сили України продовжують наступ на двох напрямках у Запорізькій області – на Мелітопольському та Бердянському.

Про це повідомив спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування капітан Валерій Шершень.

"Сили оборони продовжують вести наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. У районі Старомайорського мали черговий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північно-східніше Роботиного у Запорізькій області. Разом з тим противник продовжує здійснювати потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви", - йдеться у повідомленні.

У районі Авдіївки та Мар'їнки на Донеччині тривають ворожі штурми.

"Даємо відсіч, не втрачаємо позицій, в районі Мар'їнки відбулось 15 боєзіткнень. На Авдіївському напрямку під вогнем ворожих літаків українські військові відбили ворожі атаки на околицях міста", - сказав речник.

Нагадаємо, у ЗСУ не підтверджують інформацію Міноборони РФ про "захоплення" трьох нових сіл Луганської області. Йдеться про такі населені пункти, як Надія, Сергіївка та Новоєгорівка.

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