ЗСУ продовжують наступ на двох напрямках: у Генштабі розповіли, де вони мають успіх

Окупанти основні зусилля зосереджували на веденні оборони та недопущенні просування українських військ.

Українські військові продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках, мають частковий успіх.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов під час телемарафону в ефірі 1+1 у середу, 21 червня.

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"Сили оборони країни продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а саме на напрямках Новоданилівка-Роботине, Мала Токмачка, Вербове, Вільне поле, Макарівка. Мали частковий успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах", - розповів він.

Ковальов зауважив, що окупанти основні зусилля зосереджували на веденні оборони та недопущенні просування українських військ. Для цього противник застосовує резерви. Він намагається відновити втрачене становище.

Армія РФ зосереджує зусилля на чотирьох напрямках

За інформацією Генштабу ЗСУ, станом на ранок 21 червня Росія зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулося 40 бойових зіткнень. Щодо ситуації на Запорізькому та Херсонському напрямках, противник продовжує вести оборонні дії.

Тим час українські війська просуваються на Таврійському напрямку і за добу 19 червня завдали російським військовим великих втрат у техніці й живій силі. Про це поінформував командувач оперативного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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